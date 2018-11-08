Новые кадровые назначения главы Якутии

СЕГОДНЯ 05:15 2018-11-08T05:15:26+03:00

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7 ноября глава республики Айсен Николаев произвел ряд кадровых перестановок.

Первым заместителем министра промышленности и геологии Якутии назначен Антон Рыбкин. Заместителем министра экономики республики стала Татьяна Лебедева, ранее занимавшая пост замминистра здравоохранения. Первым заместителем министра по делам молодежи назначен Руслан Платонов.

Своих постов лишились руководитель Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Дмитрий Махаров (само ведомство упразднено) и советник Главы Якутии Леонид Ковалев – истек срок действия его контракта.

Первый заместитель министра промышленности и геологии республики Василий Захаров перешел на другую работу.