2018-11-08T04:00:32+03:00
Общество

Травмпункт Якутска обретет новый «дом»

В настоящее время учреждение делит помещение со службой скорой помощи
Поделиться:
Вице-премьер Ольга Балабкина увидела, в каких условиях работают травматологиВице-премьер Ольга Балабкина увидела, в каких условиях работают травматологи
Изменить размер текста:

Площади травмпункта Якутска будут расширены. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

7 ноября вице-премьер проинспектировала травмпункт. В настоящее время учреждение делит помещение со службой скорой помощи, занимая всего один этаж.

- Условия, в которых сегодня существует учреждение, нельзя назвать хорошими. Сейчас мы рассматриваем возможность расширить площади травмпункта с одного этажа до двух, - заявила Ольга Балабкина.

После объезда главой Якутии медицинских объектов столицы было принято решение о переезде онкодиспансера до конца года в здание бывшего роддома. Онкодиспансер будет размещаться там до окончания строительства нового Онкологического центра. Гинекологическое отделение будет переведено в Перинатальный центр.

Когда в Якутске построят Онкоцентр, в 5-этажном здании бывшего роддома разместятся травмпункт и эндокринологический диспансер.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24