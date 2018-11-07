В Якутии оштрафовали мужчину, который устроил дебош на борту самолета

7 Нояб. 14:56 2018-11-07T14:56:07+03:00

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32-летнего жителя Москвы, устроившего дебош на борту самолета, оштрафовали на 320 тысяч рублей.

Буйный пассажир летел 15 августа 2018 года из Домодедово в Мирный. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина грубо нарушал общественный порядок, оскорблял бортпроводников, провоцируя конфликт, и не подчинялся требованиям экипажа.

По прибытии самолета в Мирный дебошира доставили в дежурную часть, где он вел себя агрессивно, нецензурно выражался и ударил ногой сотрудников полиции.

Авиадебошира признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. За хулиганство на борту воздушного судна, а также оскорбление и насилие в отношении представителя власти ему предстоит выплатить штраф в размере 320 тысяч рублей.