Жители Якутска задолжали за капремонт более 200 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-07T12:05:41+03:00

Платежная дисциплина также хромает в Горном, Оймяконском и Мегино-Кангаласском районах

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В Якутии определили лидеров и аутсайдеров среди муниципальных образований по оплате взносов на капремонт.

По уровню собираемости взносов за 9 месяцев 2018 года лидируют Нерюнгри, Жатай, Мирный, Верхоянск и Среднеколымск, а также Нерюнгринский, Момский, Абыйский, Верхоянский и Жиганский районы.

В остальных районах уровень собираемости взносов на капитальный ремонт составил менее 70%. В аутсайдерах - Горный, Оймяконский и Мегино-Кангаласский район.

В Якутске – городе с наибольшим количеством многоквартирных домов, уровень собираемости взносов на капремонт за указанный период составил 75%. Жители столицы республики задолжали за капремонт более 200 млн рублей.