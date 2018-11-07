2018-11-07T12:05:41+03:00
Общество

Жители Якутска задолжали за капремонт более 200 млн рублей

Платежная дисциплина также хромает в Горном, Оймяконском и Мегино-Кангаласском районах
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В столице республики - наибольшее количество многоквартирных домовВ столице республики - наибольшее количество многоквартирных домовФото: ЯСИА
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В Якутии определили лидеров и аутсайдеров среди муниципальных образований по оплате взносов на капремонт.

По уровню собираемости взносов за 9 месяцев 2018 года лидируют Нерюнгри, Жатай, Мирный, Верхоянск и Среднеколымск, а также Нерюнгринский, Момский, Абыйский, Верхоянский и Жиганский районы.

В остальных районах уровень собираемости взносов на капитальный ремонт составил менее 70%. В аутсайдерах - Горный, Оймяконский и Мегино-Кангаласский район.

В Якутске – городе с наибольшим количеством многоквартирных домов, уровень собираемости взносов на капремонт за указанный период составил 75%. Жители столицы республики задолжали за капремонт более 200 млн рублей.

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