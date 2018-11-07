СЕГОДНЯ 06:45 2018-11-07T06:45:16+03:00

Это почти вдвое больше, чем в 2018 году

Изменить размер текста: A A

В 2019 году на ремонт улиц Якутска направят около 1,5 млрд рублей. План строительства и ремонта дорожной сети прошёл согласование, сообщил 6 ноября на планёрном совещании в Окружной администрации руководитель городского управления дорог Валерий Домотов.

В будущем году, благодаря поддержке федерального и республиканского бюджетов на ремонт автомагистралей столицы республики выделят около 1,5 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в 2018 году.

План ремонта будет обнародова после утверждения главой города, сообщает пресс-служба окружной администрации.