2018-11-07T06:23:36+03:00
Спорт

В Якутске построят центр адаптивного спорта и крытый стрелковый тир

Республику посетил глава Минспорта России Павел Колобков
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6 ноября Якутию посетил министр спорта РФ Павел Колобков.

– Якутия – регион с богатыми спортивными традициями. Здесь активно развиваются национальные вида спорта, создаются условия для занятий физкультурой и спортом для населения, проводятся крупные соревнования. В конце ноября Якутск примет III Чемпионат мира по мас-рестлингу, в котором примут участие спортсмены из более чем 40 стран. Уверен, мероприятие пройдёт на высоком уровне и будет способствовать дальнейшему развитию и популяризации этого вида спорта, — подчеркнул Павел Колобков.

В этом году в Якутии были введены в строй многофункциональный спортивный зал и стадион в селе Амга, которые в 2019 году примут Спортивные игры народов республики. До 2020 года планируется строительство плавательного бассейна в посёлке Нижний Бестях, а также центра адаптивного спорта и крытого стрелкового тира в Якутске, сообщает пресс-служба ведомства.

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