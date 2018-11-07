Якутский театр планирует организовать гастроли на родине Шекспира

СЕГОДНЯ 05:02 2018-11-07T05:41:44+03:00

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Сахатеатр им. П. Ойунского планирует организовать гастроли на родине Шекспира. Зрители туманного Альбиона увидят сразу три постановки по произведениям классика английской литературы в исполнении якутских актеров.

- У нас есть 3 хороших спектакля по Шекспиру: «Тиит» и «Мой друг Гамлет» Сергея Потапова и «Король Лир» Андрея Борисова. Если все получится, то театр выступит на сцене театра Глобус в Лондоне, — отметил директор театра Анатолий Николаев.

Кроме того, в рамках фестиваля «Золотая маска» может состояться показ спектакля «Мой друг Гамлет» на сцене театра Ленком.

В 2019 году начнет работу шестая студия Щепкинского театрального училища, где будут учиться студенты из Якутии. Для Сахатеатра сотрудничество со знаменитой «Щепкой» уже традиция – многие актеры театра учились именно там.

Приемная комиссия училища приедет в Якутск в конце июля - начале августа 2019 года. Будет выделено 20 мест: 15 бюджетных и 5 на контрактной основе.

Все выпускники курса будут трудоустроены в якутские театры, сообщает ЯСИА.