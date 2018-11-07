Новые кадровые назначения в мэрии Якуска
Назначены главы трех департаментов и главный архитектор города
-Фото: ЯСИА
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6 ноября глава Якутска Сардана Авксентьева объявила о новых кадровых назначениях в окружной администрации.
Руководителем департамента финансов назначена Ольга Максимова. Департамент экономики возглавила Татьяна Корякина, департамент градостроительства — Северина Архипова.
Главным архитектором города стал Семен Сергеев, сообщает пресс-служба окружной администрации.