Якутяне завоевали восемь медалей на Чемпионате мира по русским шашкам
Шашисты Якутии завоевали восемь медалей на чемпионате мира по русским шашкам в Нижневартовске. В активе якутян восемь медалей из восемнадцати возможных, сообщает Sportyakutia.ru.
На счету международного гроссмейстера Матрены Ноговицыной – «золото» в быстрой программе, «серебро» в молниеносной и «бронза» в классической игре.
Международный гроссмейстер Гаврил Колесов занял первое место в молниеносной игре, став двенадцатикратным чемпионом мира. Также на его счету «серебро» в быстрой и классической программах.
Четырехкратный чемпион мира, международный гроссмейстер Николай Стручков был вторым в молниеносной программе.
Золото чемпионата мира было разыграно в якутском финале, где победу одержал тренер Амгинской школы шашек Андрей Федотов. Обыграв своего тренера Гаврила Колесова, он получил звание международного гроссмейстера.