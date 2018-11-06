2018-11-06T11:27:02+03:00
Спорт

Якутяне завоевали восемь медалей на Чемпионате мира по русским шашкам

"Золото" соревнований было разыграно в якутском финале
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Шашисты Якутии завоевали восемь медалей на чемпионате мира по русским шашкам в Нижневартовске. В активе якутян восемь медалей из восемнадцати возможных, сообщает Sportyakutia.ru.

На счету международного гроссмейстера Матрены Ноговицыной – «золото» в быстрой программе, «серебро» в молниеносной и «бронза» в классической игре.

Международный гроссмейстер Гаврил Колесов занял первое место в молниеносной игре, став двенадцатикратным чемпионом мира. Также на его счету «серебро» в быстрой и классической программах.

Четырехкратный чемпион мира, международный гроссмейстер Николай Стручков был вторым в молниеносной программе.

Золото чемпионата мира было разыграно в якутском финале, где победу одержал тренер Амгинской школы шашек Андрей Федотов. Обыграв своего тренера Гаврила Колесова, он получил звание международного гроссмейстера.

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