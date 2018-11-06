На чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске нужны волонтеры

6 Нояб. 10:03 2018-11-06T10:08:24+03:00

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Республиканский центр по работе с волонтёрами начал набор добровольцев на Чемпионат мира по мас-рестлингу.

Стать частью спортивного события мирового уровня можно, оставив заявку на сайте добровольцыроссии.рф до 14 ноября.

Всего на чемпионате мира по мас-рестлингу будут задействованы 70 волонтёров.

Перед началом работы добровольцев пригласят на собеседование. Лучшие из лучших пройдут специальное обучение и тренинги на сплочение и мотивацию. Волонтеры получат индивидуальную экипировку и будут обеспечены горячим питанием.

Чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет в Якутске с 21 по 26 ноября.