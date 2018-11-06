На чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске нужны волонтеры
70 добровольцев станут частью спортивного события мирового уровня
-Фото: ЯСИА
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Республиканский центр по работе с волонтёрами начал набор добровольцев на Чемпионат мира по мас-рестлингу.
Стать частью спортивного события мирового уровня можно, оставив заявку на сайте добровольцыроссии.рф до 14 ноября.
Всего на чемпионате мира по мас-рестлингу будут задействованы 70 волонтёров.
Перед началом работы добровольцев пригласят на собеседование. Лучшие из лучших пройдут специальное обучение и тренинги на сплочение и мотивацию. Волонтеры получат индивидуальную экипировку и будут обеспечены горячим питанием.
Чемпионат мира по мас-рестлингу пройдет в Якутске с 21 по 26 ноября.