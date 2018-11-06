2018-11-06T09:08:26+03:00
Происшествия

АЛРОСА оспорит в суде штраф за загрязнение реки Ирелях

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--Фото: ЯСИА
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Министерство экологии республики оштрафовало АК "АЛРОСА" на 50 000 рублей за загрязнение реки Ирелях. Алмазная компания не согласна с административным наказанием и просит его отменить.

Соответствующее заявление компании поступило в Арбитражный суд Якутии.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 26 ноября.

Напомним, что 19 августа в поселке Алмазный произошел прорыв Иреляхской дамбы №7 компании АЛРОСА. Техническая вода из дражных котлованов попала в реки Ирелях, Малая Ботуобуя и Вилюй. В отобранных пробах воды было установлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ, железа, меди. По факту загрязнения реки Ирелях было возбуждено уголовное дело.

По расчетам министерства экологии Якутии, предварительная сумма ущерба, нанесённого реке Ирелях, составляет 11 млн 190 тысяч рублей, реке Малая Ботуобуя – 4 млрд 67 млн рублей.

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