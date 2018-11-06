В Якутске пройдет чемпионат по лыжным гонкам «Вечерние огни Туймаады»

6 Нояб. 05:11 2018-11-06T05:11:18+03:00

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10 ноября на озере Сайсары пройдет открытый чемпионат Якутска по лыжным гонкам «Вечерние огни Туймаады».

В соревнованиях примут участие сильнейшие лыжники со всей республики. Участникам предстоит пробежать 1200 метров в свободном стиле (спринт).

Соревнования будут проходить в четырех возрастных группах: мужчины и женщины 2000 г.р. и старше; юноши и девушки 2001-2002 г.р.; юноши и девушки 2003-2004 г.р., а также мальчики и девочки 2005 г.р. и младше.

Абсолютный чемпион забега среди мужчин получит охотничье ружье МР-18ЕМ-М от председателя Федерации лыжных гонок Якутска Василия Тарского.

Старт забега – в 18.00.