«Лидеры России»: Якутия в первой тройке по числу участников на Дальнем Востоке

6 Нояб. 04:48 2018-11-06T04:50:50+03:00

В конкурсе примут участие свыше 90 тысяч человек со всей страны

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Якутия занимает третье место среди регионов Дальнего Востока по количеству участников второго этапа конкурса управленцев «Лидеры России».

Второй этап конкурса — дистанционный отбор – стартовал 4 ноября. В нем примут участие 91 445 человек со всей страны.

В общероссийский ТОП-5 по количеству участников входят Москва (20,2% всех конкурсантов), Санкт-Петербург (8,5%), Московская область (5,9%), Самарская (3,4%) и Свердловская (3,3%) области.

Тройку лидеров по числу участников на Дальнем Востоке возглавил Хабаровский край (27,26%), за ним Приморский край (26,36%) и Якутия (16,17%).

На этапе дистанционного отбора конкурсантам предстоит выполнить 3 блока тестов, где будут оцениваться интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал. После каждого блока будет происходить отсев, сообщила пресс-секретарь конкурса Мария Блохина.

Победители второго этапа будут приглашены на очные региональные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах в январе-феврале 2019 года.