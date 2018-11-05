Следователи проверяют информацию о жестоком избиении подростков в Якутии

5 Нояб. 12:23 2018-11-05T12:24:28+03:00

Об инциденте стало известно после публикации в СМИ

Изменить размер текста: A A

Следком Якутии проверяет информацию об избиении и удержании взрослым мужчиной учащихся средней школы из села Андрюшкино Нижнеколымского района.

Об инциденте стало известно после публикации в СМИ. В ней говорится о пытках, жестоком избиении подростков и отсутствии реакции органов власти на обращения матери одного из школьников.

Для установления обстоятельств произошедшего и правовой оценки действий должностных лиц проводится процессуальная проверка.