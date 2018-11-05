Девятилетний Валерий Кузаков из Якутии победил во Всероссийском вокальном конкурсе «Юная звезда»

5 Нояб. 09:17 2018-11-05T09:17:30+03:00

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Представляющий Якутию Валерий Кузаков стал победителем Всероссийского детского вокального конкурса «Юная звезда». Финал шоу телеканала «Звезда» прошел 4 ноября.

Девятилетний якутянин разделил первый приз с Ариной Кошелевой из Еврейской автономной области. Второе место заняла Кыргыс Ай Кыс из Тывы, третье - Дениза Хекилаева из Кабардино-Балкарии.

Валерий Кузаков родился в Якутии, его мама родом из Олекминска. Семья переехала в Подмосковье, когда мальчику было 6 месяцев.

Валерий учится в начальной общеобразовательной школе Троицка, специализируется на академическом вокальном исполнительстве.

Валерий Кузаков - лауреат Международного конкурса «Посвящение великим мастерам» имени Елены Образцовой, Всероссийского конкурса «Земля Талантов», Межрегионального фестиваля «Венок дружбы», победитель X юбилейного Московского фестиваля детской патриотической песни «Офицеры России» и Международного вокального конкурса имени И. Дунаевского «Веселый ветер» в номинациях народный, эстрадный и академический вокал.