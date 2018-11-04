Глава Якутска стала лидером медиарейтинга мэров Дальнего Востока

Медиарейтинг системы «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 46 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Вторую строчку в рейтинге компании «Медиалогия» занял мэр Хабаровска Сергей Кравчук (медиаиндекс 5 357,1), третью – мэр Магадана Юрий Гришан (3 562,0).

Сардана Авксентьева возглавила рейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в октябре. Медиаиндекс главы Якутска - 8 317,1.

Сардана Авксентьева опередила мэров Хабаровска, Магадана и Южно-Сахалинска

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