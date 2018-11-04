При поддержке движения «Моя Якутия в XXI веке» будут построены 82 социальных объекта

4 Нояб. 05:32 2018-11-04T08:34:03+03:00

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В Якутии определили получателей субсидий по линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» на 2019 год.

Из 119 заявок, поступивших от 23 муниципальных районов, было отобрано 82. Субсидии будут выделены на строительство 44 переходящих и 38 новых объектов, сообщает пресс-служба Минстроя Якутии.

Общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» направлено на поддержку строительства дошкольных учреждений, культурных комплексов и спортивных сооружений на селе. Строительство или реконструкция объектов осуществляется на условиях софинансирования.