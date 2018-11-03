В Якутии появятся новые территории опережающего развития

3 Нояб. 12:51 2018-11-03T12:51:38+03:00

В приоритете - высокие технологии и обрабатывающие сложные производства

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Появление в Якутии территорий опережающего развития способствовало ускорению создания новых предприятий, поэтому работа в этом направлении будет продолжена.

Как заявил председатель правительства республики Владимир Солодов, в ближайших планах – расширение ТОР «Кангалассы» и включение в неё проекта модернизации Жатайской судоверфи.

- Будем инициировать создание новых территорий опережающего развития с акцентом на высокие технологии и обрабатывающие сложные производства, - подчеркнул премьер.

На Дальнем Востоке создано 18 ТОРов, объём планируемых инвестиций – 2,3 трлн рублей, из которых 9,2% приходится на Якутию, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.