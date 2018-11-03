3 Нояб. 11:31 2018-11-03T11:31:45+03:00

Было нарушено электроснабжение 36 частных домов и одного социального учреждения

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2 ноября в Якутске загорелась ведомственная трансформаторная подстанция ТП «СПТУ-29». Из-за ЧП без света остались 36 частных домов и Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов.

В момент происшествия в интернате находились 85 детей, которые были в оперативном порядке эвакуированы и размещены у родственников. Пострадавших нет.

Проводятся работы по восстановлению электроснабжения, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ республики.