В Якутии самая дорогая ипотека на Дальнем Востоке

3 Нояб. 10:45 2018-11-03T10:45:19+03:00

Республика стала второй в ДФО по объему выданных ипотечных кредитов

Изменить размер текста: A A

В январе-сентябре 2018 года объём выданных жителям Якутии ипотечных кредитов составил 24,6 млрд рублей.

При этом в республике самая высокая ипотечная ставка — 9,65%, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

За девять месяцев 2018 года жители Дальнего Востока оформили 45,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов на более чем 104 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Чаще всего ипотеку берут в Приморье. Здесь ее объём вырос по сравнению с январём-сентябрем 2017 года в 1,5 раза.