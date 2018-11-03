2018-11-03T10:45:19+03:00
Экономика

В Якутии самая дорогая ипотека на Дальнем Востоке

Республика стала второй в ДФО по объему выданных ипотечных кредитов
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--Фото: ЯСИА
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В январе-сентябре 2018 года объём выданных жителям Якутии ипотечных кредитов составил 24,6 млрд рублей.

При этом в республике самая высокая ипотечная ставка — 9,65%, сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

За девять месяцев 2018 года жители Дальнего Востока оформили 45,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов на более чем 104 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Чаще всего ипотеку берут в Приморье. Здесь ее объём вырос по сравнению с январём-сентябрем 2017 года в 1,5 раза.

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