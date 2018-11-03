Жители Якутии напишут «Географический диктант»
Всероссийская образовательная акция «Географический диктант» пройдет 11 ноября. Жители Якутии смогут проверить свои знания на 378 площадках по всей республике.
По итогам акции Якутия три года подряд занимала первое место в России по количеству участников и площадок проведения диктанта.
На каждой из 378 площадок в республике будут работать лекторы, которые объяснят участникам задания и условия проведения акции, сообщили ЯСИА в отделении Русского географического общества в республике. Стать участником диктанта можно онлайн, зарегистрировавшись на сайте dictant.rgo.ru.
В этом году диктант проводится Русским географическим обществом в четвертый раз. Акция пройдет более чем на 3300 площадках на пяти материках. Диктант будут писать в России, США, Бразилии, Германии, Франции, Италии, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии и многих других странах. Диктант будет проходить в течение пяти дней – с 11 по 15 ноября.
Географический диктант – анонимный, состоит из 30 тестовых заданий, разделенных на два блока. На их выполнение отводится один час.