2018-11-03T05:27:40+03:00
Общество

Жители Якутии напишут «Географический диктант»

Проверить свои знания можно будет на 378 площадках по всей республике
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--Фото: ЯСИА
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Всероссийская образовательная акция «Географический диктант» пройдет 11 ноября. Жители Якутии смогут проверить свои знания на 378 площадках по всей республике.

По итогам акции Якутия три года подряд занимала первое место в России по количеству участников и площадок проведения диктанта.

На каждой из 378 площадок в республике будут работать лекторы, которые объяснят участникам задания и условия проведения акции, сообщили ЯСИА в отделении Русского географического общества в республике. Стать участником диктанта можно онлайн, зарегистрировавшись на сайте dictant.rgo.ru.

В этом году диктант проводится Русским географическим обществом в четвертый раз. Акция пройдет более чем на 3300 площадках на пяти материках. Диктант будут писать в России, США, Бразилии, Германии, Франции, Италии, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии и многих других странах. Диктант будет проходить в течение пяти дней – с 11 по 15 ноября.

Географический диктант – анонимный, состоит из 30 тестовых заданий, разделенных на два блока. На их выполнение отводится один час.

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