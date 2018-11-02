В Якутии бушует непогода

2 Нояб. 10:59 2018-11-02T10:59:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На федеральных трассах движение транспорта затруднено из-за обильного снега и сильного ветра.

На автодорогах «Вилюй» и «Колыма» последствия непогоды устраняют более 150 единиц спецтехники. На опасных участках организовано круглосуточное дежурство, сообщает пресс-служба Упрдор «Вилюй».

3 ноября непогода установится в Алданском районе. Ожидается сильный снег и порывы ветра до 16 метров в секунду, температура воздуха упадет до -15 градусов.

Дорожники рекомендуют водителям соблюдать осторожность, быть внимательными, иметь запасы горючего, цепи противоскольжения, соблюдать правила дорожного движения и дистанцию.

МЧС советует водителям воздержаться от дальних поездок.