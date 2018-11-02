Приговор виновнику крушения Ил-18 в Тикси оставлен без изменения

2 Нояб. 08:53 2018-11-02T08:57:03+03:00

Экс-руководитель полетами аэродрома Тикси будет отбывать наказание в колонии-поселении

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Судебная коллегия по уголовным делам Дальневосточного окружного военного суда оставила без изменения приговор в отношении экс-руководителя полетами аэродрома Тикси.

Обвиняемый приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в Якутском гарнизонном военном суде. Кроме того, он компенсирует Минобороны стоимость самолета Ил-18.

Судом установлено, что 19 декабря 2016 года руководитель полётами аэродрома Тикси в нарушение правил полётов дал указание экипажу самолета Ил-18 на снижение ниже установленной безопасной высоты полетов. После занятия заданной высоты воздушное судно столкнулось с землей и разрушилось.

В результате один офицер погиб, 37 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.

Приговор вступил в законную силу.