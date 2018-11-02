В День народного единства в Якутске перекроют улицы

2 Нояб. 07:50 2018-11-02T07:51:00+03:00

Движение транспорта будет ограничено с 10 до 12 часов

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В День народного единства в столице республики будет временно ограничено движение транспорта, сообщает Окружная администрация Якутска.

4 ноября с 10 до 12 часов перекроют улицы Чернышевского (от пересечения улицы Чернышевского и улицы Кулаковского до пересечения улицы Чернышевского и улицы Ярославского) и Кирова (от пересечения улицы Кирова и улицы Чернышевского до пересечения улицы Кирова и улицы Ярославского).