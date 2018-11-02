В выходные в Якутске пройдут массовые проверки водителей

2 Нояб. 06:34 2018-11-02T06:50:50+03:00

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Со 2 по 5 ноября на дорогах столицы республики пройдут сплошные проверки и рейды.

Госавтоинспекция Якутска увеличит плотность нарядов ДПС. В Якутске и пригородах пройдут рейды и сплошные массовые проверки для выявления пьяных водителей и других нарушений ПДД.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Те же санкции предусмотрены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Инспекторы просят участников дорожного движения сообщать о нетрезвых водителях по телефонам 127, 47-35-69 и 02 (102). Помните - каждое такое сообщение может спасти чью-то жизнь.