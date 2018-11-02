В Якутии напишут Большой этнографический диктант

2 Нояб. 05:06 2018-11-02T05:06:13+03:00

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2 ноября жители Якутии напишут Большой этнографический диктант.

Тестирование на знание культуры и традиций народов России приурочено ко Дню народного единства.

В этом году Большой этнографический диктант получил статус международной акции — принять участие в нем смогут соотечественники, живущие в странах ближнего и дальнего зарубежья. В составе заданий диктанта будет региональная часть, уникальная для каждого субъекта федерации.

В Якутии тест на этнографическую грамотность начнут проходить в 16:00 по местному времени. Для этого по всей республике организовано 259 площадок, список которых опубликован на сайте диктанта.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции России – 12 декабря.