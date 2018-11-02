Транспортные полицейские Якутии нашли золото в ручке чемодана

2 Нояб. 04:28 2018-11-02T04:29:25+03:00

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Сплав серебра и россыпного шлихового золота общей массой 1 135,55 грамм мужчина привез в Якутск из поселка Хандыга. Тайник в ручке дорожного чемодана обнаружили сотрудники транспортной полиции.

Общая расчетная стоимость представленного на экспертизу драгоценного металла составила 2 731 739 рублей.

Обвиняемый признал вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно.