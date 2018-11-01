В столице и семи районах Якутии ожидаются метели и усиление ветра
2 ноября в Якутске и ряде районов республики усилится ветер, пройдет снег и метель.
По данным Якутского управления Гидрометеослужбы, в ближайшие сутки в Якутске ожидается метель и порывистый ветер до 17 метров в секунду.
Сильный снег и метель прогнозируются также в Ленском, Олекминском, Мирнинском, Сунтарском, Алданском, Нерюнгринском и Хангаласском районах.
Главное управление МЧС России по Якутии рекомендует населению вышеуказанных районов соблюдать правила безопасности. Возможен обрыв или перехлест проводов, падение опор, деревьев, рекламных щитов, широкоформатных и ветхих конструкций.
Рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.