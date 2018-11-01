В столице и семи районах Якутии ожидаются метели и усиление ветра

1 Нояб. 11:53 2018-11-01T11:54:26+03:00

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2 ноября в Якутске и ряде районов республики усилится ветер, пройдет снег и метель.

По данным Якутского управления Гидрометеослужбы, в ближайшие сутки в Якутске ожидается метель и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Сильный снег и метель прогнозируются также в Ленском, Олекминском, Мирнинском, Сунтарском, Алданском, Нерюнгринском и Хангаласском районах.

Главное управление МЧС России по Якутии рекомендует населению вышеуказанных районов соблюдать правила безопасности. Возможен обрыв или перехлест проводов, падение опор, деревьев, рекламных щитов, широкоформатных и ветхих конструкций.

Рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.