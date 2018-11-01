На Окружном шоссе в Якутске установили новую линию уличного освещения

1 Нояб. 07:53 2018-11-01T08:04:44+03:00

От кольцевой развязки на автостраде 50 лет Октября до ул. Космонавтов дорожники установили 84 опоры освещения

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Работы по устройству наружного освещения Окружного шоссе завершены.

От кольцевой развязки на автостраде 50 лет Октября до ул. Космонавтов дорожники установили 84 опоры освещения. Пробное включение новой линии состоится сегодня, сообщает пресс-служба Окружной администрации.

- Мы устранили последние замечания энергетиков, вчера сдали объект инспектору «Энергосбыта». Сегодня проведем испытание, проверим исправность ламп. 6 ноября линия будет передана МУП «Горсвет», - отметил заместитель директора МКУ «Главстрой» по дорожному строительству Александр Егоров.

В этом году проведена вторая очередь реконструкции Окружного шоссе - на участке от улицы Жорницкого до Вилюйского тракта.