2018-11-01T07:20:33+03:00
Недвижимость

Коммунальщики Якутии задолжали энергетикам 447 млн рублей

В списке должников - 72 управляющих компании и ТСЖ
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В антирейтинг попали 72 управляющих компании и ТСЖВ антирейтинг попали 72 управляющих компании и ТСЖ
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Компания «Якутскэнерго» опубликовала рейтинг коммунальных предприятий с лучшей и худшей платежной дисциплиной по итогам октября.

В числе добросовестных потребителей - ТСЖ «Железные дороги Якутии» (Алданский район), компании «Солидарность», «Солидарность+» и «Прометей+» (Якутск).

В антирейтинг попали 72 управляющих компании и ТСЖ, общая задолженность которых за горячее водоснабжение, электрическую и тепловую энергию превышает 447 млн рублей.

Большинство должников (26 ТСЖ и 34 управляющих компаний) - из Якутска. Так, ТСЖ «Портовское» задолжало энергетикам 49,5 млн рублей, ТСЖ «Университетское» - 19,9 млн, ТСЖ «202 Мкр 16 Корпус» - 12,3 млн, УК ТОС – 21,8 млн, УК «Ильинка» - 18,2 млн, УК «ЖКХ Бюджетник» - 17,5 млн рублей.

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