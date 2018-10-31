В некоторых населенных пунктах Якутии пенсию в ноябре выплатят досрочно

31 Окт. 11:10 2018-10-31T11:10:32+03:00

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В связи с праздничным нерабочим днем пенсии и иные социальные выплаты, которые должны быть выплачены 5-го числа, «Почта России» выдаст 3 ноября, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по РС(Я).

Изменение коснется получателей пенсий городов: Якутск, Нерюнгри, Ленск, Мирный и Алдан. Также досрочно, 3 ноября, получат пенсию жители населенных пунктов, чей график доставки установлен 5 числа.

Для всех остальных пенсионеров Якутии пенсии и иные социальные выплаты в ноябре будут выплачиваться по графику, то есть без изменений.

В графике доставки пенсий через кредитные учреждения изменений нет. При этом напоминаем, что если день выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, то финансирование пенсий и иных социальных выплат Отделением Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) осуществляется в первый рабочий день после выходного.