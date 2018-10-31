2018-10-31T11:10:32+03:00
Экономика

В некоторых населенных пунктах Якутии пенсию в ноябре выплатят досрочно

Это связано с праздничным нерабочим днем
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В связи с праздничным нерабочим днем пенсии и иные социальные выплаты, которые должны быть выплачены 5-го числа, «Почта России» выдаст 3 ноября, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по РС(Я).

Изменение коснется получателей пенсий городов: Якутск, Нерюнгри, Ленск, Мирный и Алдан. Также досрочно, 3 ноября, получат пенсию жители населенных пунктов, чей график доставки установлен 5 числа.

Для всех остальных пенсионеров Якутии пенсии и иные социальные выплаты в ноябре будут выплачиваться по графику, то есть без изменений.

В графике доставки пенсий через кредитные учреждения изменений нет. При этом напоминаем, что если день выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, то финансирование пенсий и иных социальных выплат Отделением Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) осуществляется в первый рабочий день после выходного.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Якутска задолжали за капремонт более 200 млн рублей
В Якутске откроют фабрику по производству мороженого
В зоопарке Якутска "поселилась" краснокнижная птица
На ремонт улиц Якутска направят около 1,5 млрд рублей
На Якутию надвигаются 40-градусные морозы
В Якутске построят центр адаптивного спорта и крытый стрелковый тир
Якутский театр планирует организовать гастроли на родине Шекспира
Новые кадровые назначения в мэрии Якуска
Якутяне завоевали восемь медалей на Чемпионате мира по русским шашкам
В Якутии к грузовым перевозкам привлекли ледокол
На чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске нужны волонтеры
АЛРОСА оспорит в суде штраф за загрязнение реки Ирелях
В Якутии задержали мужчину с 2,5 кг золота в карманах
В Якутске пройдет чемпионат по лыжным гонкам «Вечерние огни Туймаады»
«Лидеры России»: Якутия в первой тройке по числу участников на Дальнем Востоке
Паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом завершены
Следователи проверяют информацию о жестоком избиении подростков в Якутии
Девятилетний Валерий Кузаков из Якутии победил во Всероссийском вокальном конкурсе «Юная звезда»
С начала года в Якутии добыли 13 млн тонн угля
Глава Якутска стала лидером медиарейтинга мэров Дальнего Востока
При поддержке движения «Моя Якутия в XXI веке» будут построены 82 социальных объекта
Процесс замены газового оборудования в многоквартирных домах Якутии будет ускорен
В Якутии появятся новые территории опережающего развития