2018-10-31T09:52:00+03:00
Общество

Якутяне, получившие травмы на производстве, получили ключи от автомобилей

Средняя стоимость одного автомобиля – 556 408, 86 руб
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30 октября в Якутске состоялось вручение ключей от новых автомобилей Lada Granta лицам, получившим травмы на производстве. Средняя стоимость одного автомобиля – 556 408, 86 руб.

Торжественное вручение автомобилей состоялось в автоцентре «КОЛМИ» под руководством заместителя управляющего Егора Алексеева. Всего выдано четыре автомобиля, из них одна машина остается в столице республики, остальные едут в районы: Эвено-Бытантайский улус, Алдан и Вилюйск. Автомобили оборудованы дублирующими устройствами ручного управления от завода-изготовителя, что позволит водителям с нарушением опорно-двигательного аппарата, увереннее чувствовать себя на дорогах.

Напомним, за счет средств Фонда социального страхования РФ застрахованные граждане, пострадавшие на производстве, имеют право на получение нового автомобиля один раз в семь лет. Предоставление транспортного средства является одним из видов реабилитации инвалидов и направлено на максимально полную их интеграцию в общество.

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