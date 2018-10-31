2018-10-31T08:28:44+03:00
Общество

В Якутию поступят новые школьные автобусы и машины скорой помощи

Вся техника, направляемая в республику, будет в северном утеплённом исполнении
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В Якутию поступит 51 школьный автобус и 9 автомобилей скорой помощи. Вся техника, направляемая в республику, будет в северном утеплённом исполнении. Все новые автомобили российского производства. Поставщиками автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов определены крупнейшие российские автопроизводители – ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс», ООО «ПАЗ», ООО «КАВЗ» и ООО «ВОЛГАБАС».

Поставку машин и автобусов до конечных потребителей в субъектах Федерации обеспечит Минпромторг России.

Средства для обновления парка автомобилей для нужд регионов будут выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации в общем размере 5 млрд рублей для дополнительной поставки в 2018 году (2,5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и 2,5 млрд рублей на закупку школьных автобусов).

Всего в регионы России будет поставлено 885 автомобилей скорой помощи и 1 401 школьный автобус.

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