В Якутске девушка пыталась спуститься с балкона по простыне

31 Окт. 06:48 2018-10-31T06:58:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром в Службу спасения Якутии поступил вызов о том, что с балкона третьего этажа по простыне спускается молодая девушка. Через 4 минуты на место ЧП прибыла дежурная смена спасателей.

Оценив обстановку и уточнив подробности чрезвычайной ситуации, старший группы Игорь Пирогов оставил одного спасателя внизу для оказания психологической помощи. Остальные поднялись наверх. Чтобы проникнуть в квартиру, спасатели вскрыли дверь с помощью специнструмента.

Спасателям удалось поднять девушку на балкон. Подробности инцидента выясняются.