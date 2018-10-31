В Якутске девушка пыталась спуститься с балкона по простыне
На помощь приехали спасатели
Спасателям удалось вызволить девушку, которая решила покинуть квартиру нехитрым способом.
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Сегодня утром в Службу спасения Якутии поступил вызов о том, что с балкона третьего этажа по простыне спускается молодая девушка. Через 4 минуты на место ЧП прибыла дежурная смена спасателей.
Оценив обстановку и уточнив подробности чрезвычайной ситуации, старший группы Игорь Пирогов оставил одного спасателя внизу для оказания психологической помощи. Остальные поднялись наверх. Чтобы проникнуть в квартиру, спасатели вскрыли дверь с помощью специнструмента.
Спасателям удалось поднять девушку на балкон. Подробности инцидента выясняются.