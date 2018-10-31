Закрытие паромной переправы через Лену намечено на 3 ноября

31 Окт. 05:37 2018-10-31T05:37:44+03:00

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Ввиду благоприятных погодных условий в настоящее время работа паромной переправе на реке Лена в районе города Якутска продолжается. Перевозку осуществляют 3 паромных судна, сообщили в Минтрансе региона.

Также на реке работают более 20-и воздушных подушек, которые выполняют перевозку пассажиров по маршруту Якутск - Нижний Бестях - Якутск в светлое время суток.

Закрытие паромной переправы намечено на субботу, 3 ноября. Но все будет зависеть от погодных условий.