В Якутии ущерб от хищений электроэнергии превысил 128 млн рублей

31 Окт. 04:45 2018-10-31T04:45:59+03:00

Наибольшие суммы начислений по актам о незаконном пользовании энергией приходятся на юридических лиц

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Инспекторы и контролеры Энергосбыта Якутскэнерго составили за девять месяцев этого года 2152 акта о неучтенном потреблении электрической энергии. Суммарный ущерб от действий расхитителей оценивается в 128,8 млн рублей. В досудебном порядке нарушители возместили, с учетом ранее составленных актов, 49,4 млн рублей.

Наибольшие суммы начислений по актам о незаконном пользовании энергией приходятся на юридических лиц. Выявлено 709 случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии предприятиями и организациями различных форм собственности. Общая сумма начислений превышает 95,9 млн рублей. В досудебном порядке предприятия-нарушители оплатили 23,1 млн рублей.

Большинство случаев хищений физическима лицами приходится на территорию Центрального энергорайона, включая Якутск: порядка 900 граждан уличены в незаконном пользовании электроэнергии. Сумма начислений по актам составила 32,9 млн рублей. Граждане-нарушители компенсировали 26,3 млн рублей (с учетом ранее составленных актов).