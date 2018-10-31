Жительница Якутии убила знакомую за наведение порчи

31 Окт. 03:38 2018-10-31T03:38:47+03:00

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Страдающая психическим заболеванием жительница Алданского района напала на знакомую, считая, что та навела порчу на ее родственницу. Потерпевшая от полученных ножевых ранений скончалась в реанимации, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Преступление произошло в июне. Выяснилось, что из-за обострения заболевания женщина не осознает свои действия и нуждается в лечении. Вопрос о применении к ней принудительных мер медицинского характера будет рассмотрен Алданским районным судом.