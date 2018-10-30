Ремонт турбины ЯГРЭС-2 не повлияет на энергоснабжение Центральной Якутии

30 Окт. 12:18 2018-10-30T12:18:04+03:00

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В конце сентября на Якутской ГРЭС-2 было выявлено повреждение нескольких лопаток газовой турбины. Ремонт турбины компания General Electric произведет на заводе-изготовителе.

Вывод из эксплуатации одной из четырех установленных на станции газотурбинных установок не влияет на надежность энергоснабжения потребителей Центрального энергорайона Якутии, в том числе города Якутска, заверили в пресс-службе Якутской ГРЭС.

Благодаря наличию двух крупных электростанций - Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС-2 - в энергорайоне существует значительный резерв мощности.

К концу 2018 года также завершатся работы на подстанции “Майя” и Центральный энергорайон Якутии будет присоединен к ОЭС Востока. Это существенно повысит надежность энергоснабжения потребителей Центрального энергорайона Якутии, в том числе и в периоды проведения ремонтных работ на сетевых объектах.

Якутская ГРЭС-2, введенная в эксплуатацию в 2017 году, имеет мощность 193,48 МВт.