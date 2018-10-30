Ремонт турбины ЯГРЭС-2 не повлияет на энергоснабжение Центральной Якутии
В конце сентября на Якутской ГРЭС-2 было выявлено повреждение нескольких лопаток газовой турбины. Ремонт турбины компания General Electric произведет на заводе-изготовителе.
Вывод из эксплуатации одной из четырех установленных на станции газотурбинных установок не влияет на надежность энергоснабжения потребителей Центрального энергорайона Якутии, в том числе города Якутска, заверили в пресс-службе Якутской ГРЭС.
Благодаря наличию двух крупных электростанций - Якутской ГРЭС и Якутской ГРЭС-2 - в энергорайоне существует значительный резерв мощности.
К концу 2018 года также завершатся работы на подстанции “Майя” и Центральный энергорайон Якутии будет присоединен к ОЭС Востока. Это существенно повысит надежность энергоснабжения потребителей Центрального энергорайона Якутии, в том числе и в периоды проведения ремонтных работ на сетевых объектах.
Якутская ГРЭС-2, введенная в эксплуатацию в 2017 году, имеет мощность 193,48 МВт.