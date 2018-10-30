В Якутии заработал новый портал виртуальных жалоб

30 Окт. 10:17 2018-10-30T10:17:01+03:00

Каждый может обратиться с заявлением на сайт "Моя Якутия"

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На сайте или через мобильное приложение «Наша Якутия», доступное в интернет-магазинах приложений Google Play и AppStore, любой человек может задать широкий круг вопросов касательно жилищно-коммунальных услуг, состояния дворовых территорий, дорог, предоставления электронных государственных и муниципальных услуг, очередей в поликлиниках, отсутствия возможности записи к врачу, нарушений в организациях общепита, просроченных товаров, работы общественного транспорта, состояния автобусных остановок, работы связи и Интернета, проблем в сфере экологии и многого другого.

На решение заявленной через сайт проблемы органам государственной и муниципальной власти отводится 10 рабочих дней. Исключением являются нарушения правил дорожного движения. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях такие заявления рассматриваются до двух месяцев. Отправить заявку можно в течение пяти суток с момента фиксации нарушения.