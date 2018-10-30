2018-10-30T07:50:16+03:00
Общество

Якутян обследуют на предрасположенность к инсульту

В медучреждениях пройдут Дни открытых дверей
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Республиканским центром медицинской профилактики совместно с Минздравом Якутии запланированы мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с инсультом по всей республике.

Во всех районах республики проводятся ярмарки здоровья, Дни открытых дверей в медицинских организациях, фармакогенетические тестирования населения на предрасположенность к артериальной гипертонии, профилактические обследования прикрепленного населения, выездные скрининговые обследования населения на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний.

Также проводятся занятия по распознаванию инсульта, по оказанию доврачебной помощи при инсультах, практические занятия по обучению пациентов измерению артериального давления и т.д.

29 октября в кинотеатре Синема-центр состоялся флешмоб «Признаки инсульта», сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

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