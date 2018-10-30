2018-10-30T06:25:30+03:00
Политика

Якутия стала председательствующим регионом АРАССВА

Республика будет председательствовать в организации два года
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29 октября китайская провинция Хунань передала Якутии председательство в АРАССВА. Республика будет председательствующим регионом Ассоциации на 2019-2020 годы.

Решение принято во время проведения 12-й Генеральной Ассамблеи Ассоциации региональных администраций Северо-Восточной Азии (АРАССВА), которая проходит в г. Чжанцзяцзе провинции Хунань Китайской Народной Республики.

Губернатор предыдущего председательствующего региона Ассоциации – провинции Хунань – торжественно передал флаг организации председателю правительства Якутии Владимиру Солодову.

Как сообщили в Министерстве по внешним связям и делам народов РС(Я), в качестве председателя Ассоциации Якутия продолжит работу по продвижению идей АРАССВА среди регионов, поддержке и укреплению межрегионального сотрудничества, осуществлению социально-экономических инициатив.

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