2018-10-30T04:30:21+03:00
Общество

В Якутии заболеваемость ОРВИ превысила эпидемические пороги

Из числа заболевших 88% приходится на детей до 14 лет
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Якутии, в республике за последнюю неделю показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышает эпидемические пороги: по республике — на 7,5%, по Якутску — на 22,1%.

Из числа заболевших ОРВИ 88% приходится на детей до 14 лет, среди них наибольший удельный вес составляют дошкольники — воспитанники детских садов.

Заболеваемость ОРВИ связана с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, аденовируса, РС-вируса, риновируса, коронавируса).

На данный момент в Якутии завершается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 25 октября профилактическими прививками против гриппа охвачено более 45% жителей республики.

Управление Роспотребнадзора напоминает родителям, что при возникновении у детей признаков респираторной инфекции (насморк, кашель, подъём температуры) необходимо воздержаться от посещения организованных коллективов во избежание распространения инфекции среди детей, остаться дома и вызвать врача.

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