2018-10-30T04:20:59+03:00
Общество

В Якутии благоустроено 35 дворов и 7 общественных пространств

Всего запланировано благоустройство 83 объектов
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

29 октября в ходе всероссийского селекторного совещания в режиме ВКС у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса участники мероприятия «сверили часы» по реализации в регионах России мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Якутии работы по благоустройству завершены на 42 из 83 объектов: 35 дворовых территорий и 7 общественных пространств.

«В текущем году в Якутии запланировано благоустройство 83 объектов, в том числе 71 объекта дворовой территории, 11 объектов общественного пространства и одного парка. Получателями субсидии является 21 муниципальное образование, общая сумма, предусмотренная на реализацию проекта, составляет 330 млн 063 тыс. рублей», – сообщил Алексей Колодезников.

Напомним, что главной особенностью приоритетного проекта активное соучастие граждан в формировании комфортной городской среды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Якутска задолжали за капремонт более 200 млн рублей
В Якутске откроют фабрику по производству мороженого
В зоопарке Якутска "поселилась" краснокнижная птица
На ремонт улиц Якутска направят около 1,5 млрд рублей
На Якутию надвигаются 40-градусные морозы
В Якутске построят центр адаптивного спорта и крытый стрелковый тир
Якутский театр планирует организовать гастроли на родине Шекспира
Новые кадровые назначения в мэрии Якуска
Якутяне завоевали восемь медалей на Чемпионате мира по русским шашкам
В Якутии к грузовым перевозкам привлекли ледокол
На чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске нужны волонтеры
АЛРОСА оспорит в суде штраф за загрязнение реки Ирелях
В Якутии задержали мужчину с 2,5 кг золота в карманах
В Якутске пройдет чемпионат по лыжным гонкам «Вечерние огни Туймаады»
«Лидеры России»: Якутия в первой тройке по числу участников на Дальнем Востоке
Паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом завершены
Следователи проверяют информацию о жестоком избиении подростков в Якутии
Девятилетний Валерий Кузаков из Якутии победил во Всероссийском вокальном конкурсе «Юная звезда»
С начала года в Якутии добыли 13 млн тонн угля
Глава Якутска стала лидером медиарейтинга мэров Дальнего Востока
При поддержке движения «Моя Якутия в XXI веке» будут построены 82 социальных объекта
Процесс замены газового оборудования в многоквартирных домах Якутии будет ускорен
В Якутии появятся новые территории опережающего развития