В Якутии благоустроено 35 дворов и 7 общественных пространств

30 Окт. 04:20 2018-10-30T04:20:59+03:00

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29 октября в ходе всероссийского селекторного совещания в режиме ВКС у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса участники мероприятия «сверили часы» по реализации в регионах России мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Якутии работы по благоустройству завершены на 42 из 83 объектов: 35 дворовых территорий и 7 общественных пространств.

«В текущем году в Якутии запланировано благоустройство 83 объектов, в том числе 71 объекта дворовой территории, 11 объектов общественного пространства и одного парка. Получателями субсидии является 21 муниципальное образование, общая сумма, предусмотренная на реализацию проекта, составляет 330 млн 063 тыс. рублей», – сообщил Алексей Колодезников.

Напомним, что главной особенностью приоритетного проекта активное соучастие граждан в формировании комфортной городской среды.