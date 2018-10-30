В Оймяконском районе Якутии обокрали церковную лавку

30 Окт. 04:17 2018-10-30T04:17:59+03:00

Подозреваемый часто наведывался в храм, где его жалели и предоставляли еду и кров

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В дежурную часть полиции по Оймяконскому району поступило сообщение от служащего церкви о том, что в лавке при храме украли серебряные изделия. Материальный ущерб составил 10 000 рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за разбой 38-летний житель Жиганского района, который признался в содеянном.

Он часто наведывался в храм, где его жалели, кормили и предоставляли кров. В день происшествия мужчина пришёл в храм в состоянии алкогольного опьянения, поэтому работники выпроводили его из церкви. Это его обидело, и он направился в лавку, расположенную около храма. Воспользовавшись тем, что там никого не было, мужчина похитил серебряные украшения. Похищенное он обменял на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.