В Якутии осужден сирийский террорист

30 Окт. 03:44 2018-10-30T03:44:21+03:00

Он участвовал в боевых действиях в составе бандгруппы против сирийской армии

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В Якутске решением Дальневосточного окружного военного суда осужден член международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена на территории РФ).

Установлено, что гражданин Мирвохидов Мирсохиджон, 1991 года рождения, являющийся гражданином России и зарегистрированный в Нерюнгри, выезжал в Сирию. В лагере боевой подготовки членов международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» он прошел религиозное обучение, обучился навыкам ведения боя с огнестрельным оружием и боевого перемещения на местности. После обучения участвовал в боевых действиях в составе бандгруппы против сирийской армии.

После при попытке незаконного въезда на территорию Российской Федерации с использованием поддельных документов террорист был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд мужчину приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.