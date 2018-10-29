2018-10-29T12:59:33+03:00
Недвижимость

Турбину Якутской ГРЭС-2 отправят на ремонт в Америку

Это не скажется на жизнедеятельности Якутска и центральной группы районов.
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Первую турбину ЯГРЭС-2 отправят на ремонт в США, однако это не скажется на жизнедеятельности Якутска и центральной группы районов. Об этом сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.

«Первой турбине ЯГРЭС-2 американской фирмы «Дженерал Электрик» требуется ремонт. Она будет отправлена в Хьюстон», — сказал первый вице-премьер.

Тем не менее, по его словам, решение строить ЯГРЭС-2 было своевременным, поскольку турбины основной станции (ГРЭС-1) выведут из эксплуатации к 2024 году. Более того, Якутия и Русгидро отрабатывают вопрос строительства второго этапа ЯГРЭС-2, чтобы к означенному сроку иметь дополнительные мощности.

Кроме того, проводятся работы по дополнительному резервированию энергомощностей через линию Томмот — Нижний Бестях: «Мы сейчас делаем глубокие вводы, то есть у нас будет возможность по этой линии подавать энергоснабжение в центральные районы и обеспечивать в случае необходимости город Якутск, Горный, Хангаласский и Намский районы».

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