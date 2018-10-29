27 тысяч человек посетили ярмарку "Рыба Якутии"

29 Окт. 10:45 2018-10-29T10:45:46+03:00

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В минувшие выходные на Комсомольской площади прошел II этап ежегодной республиканской выставки-ярмарки «Рыба Якутии-2018». Организаторы отмечают, что мероприятие посетили 27 тысяч человек.

«В течение двух дней по доступным ценам гостям и жителям Якутска реализовано около 50 тонн свежей рыбы летне-осеннего улова. Выставку-ярмарку посетили около 27 тысяч человек», — сообщили в ГоскомАрктики республики.

По итогам конкурса «Царь Рыба» победителем в номинации «Чир» стал ПК РО «Аллаиха», представив рыбу весом 5 килограммов, в номинации «Нельма» стало МУП «Булунское», которое представило на суд жюри рыбу весом 20 килограммов. В номинации «Карась» победило ООО «Кобяйская рыба» с карасем весом в 1,5 килограмма.

Самым зрелищным стал конкурс «Строганина». На этот раз победителем стал представитель МУП «Булунское» Павел Никитин, второе место занял также представитель Булунского улуса Алексей Птицын (ИП Птицын), третье место присуждено Валерию Куличкину из Усть-Янского улуса.