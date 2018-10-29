Якутян приглашают написать Большой этнографический диктант

29 Окт. 09:54 2018-10-29T09:54:20+03:00

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Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) приглашает второго ноября с 16 часов жителей и гостей Якутска принять участие в третьей Всероссийской акции «Большой этнографический диктант».

Диктант позволит оценить свой уровень этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в России. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Возрастных ограничений для участия нет.

В прошлом году диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года.