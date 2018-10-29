На территории 11 районов Якутии ожидаются сильные ветра и метель

29 Окт. 09:20 2018-10-29T09:20:41+03:00

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Согласно данным Якутского управления Гидрометеослужбы, 30 октября в Оленекском, Жиганском, на севере Мирнинского, в Анабарском, Булунском районах ожидается порывистый ветер до 22 метров в секунду, в Вилюйской группе и по Верхоянью прогнозируют метель и порывы до 18 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Якутии рекомендует населению вышеуказанных районов соблюдать правила безопасности. Особенно нужно быть предельно внимательными водителям, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение. Автомобилистам нужно иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения для обеспечения движения на подъемах и спусках, комплект теплой одежды и т.д. Рекомендуется воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

В случае возникновения нештатной ситуации звоните по номерам:

- (4112) 42-40-32 (телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я);

- Единый номер спасения – 112;

- (4112) 39-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС России по РС(Я).