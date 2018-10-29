В Якутии стартовала Неделя сбережений

29 Окт. 07:37 2018-10-29T07:37:59+03:00

В Управлении Роспотребнадзора по Якутии заработала "горячая линия" по финансовым услугам

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С 29 октября по 12 ноября стартует Всероссийская пятая «Неделя сбережений» в рамках совместного проекта Минфина России, Роспотребнадзора, Центрального банка РФ и других организаций и ведомств. Основная цель Недели – привлечение внимания граждан к вопросам разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам.

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) с 29 октября по 2 ноября будет работать «горячая линия»: 8(4112)35-43-24; 32-16-03 (в будние дни с 10:00 до 17.00 часов).

Каждый житель сможет проконсультироваться по вопросам прав заемщиков, оказания финансовых услуг кредитными и микрофинансовыми организациями.

Специалистами Роспотребнадзора в рамках Недели сбережений будут проведены также уроки для детей и молодежи об ответственном потребительском поведении на финансовом рынке.